Zor koşulda tedavi: Çamur içinde muayene sırası

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:05

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Deprem bölgesindeki birçok soruna ise hâlâ çözüm bulunamadı. Bu sorunlardan en önemlisi ise sağlık hizmeti... Bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve olumsuz hava koşulları yaşamı felç ederken sağlık hizmetlerini de aksatıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay Tabip Odası tarafından yapılan paylaşımda, konteyner aile sağlık merkezinde (ASM) hizmet veren bir hekimin elektrik kesintisi nedeniyle dışarıya sandalye koyarak hastaları muayene etmek zorunda kaldığı görüldü. Deprem bölgesindeki sorunları Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, Cumhuriyet’e anlattı.

‘EBE-HEMŞİRE YOK’

Depremden önce Hatay’da 198 olan ASM sayısının 132’ye düştüğünü belirten Yılmaz, “Antakya’da hayatını kaybeden ve giden hekim arkadaşlarımızdan sonra 125 olan aile hekim sayısı 80’e düştü. Çalıştığım ASM’de tüm hekimlerin aynı anda çalışması mümkün olmadığı için bu durum hastaların sıra beklemesine neden oluyor. Kış aylarındayız, insanlar soğukta sıra beklemek zorunda kalıyor” dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ebe ve hemşire sayısı da aynı şekilde 125’lerden 50’lere kadar düştü. Geçen günlerde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yazıda geçici görevle gönderilen hemşirelerin, yeni açılacak devlet hastanesine geçmeleri nedeniyle artık gelmeyeceklerini öğrendik. Bu durumlar birinci basamak sağlık hizmetlerini aksatıyor.”

‘ÇOCUKLAR HEPATİT A OLDU’

Deprem bölgelerindeki salgın risklerine de değinen Yılmaz, “Kırıkhan ilçesinde 40 tane Hepatit-A olan çocuk vakası var. Bunların dışında henüz tetkik edilmemiş hafif atlatan çocuklar da var” ifadesini kullandı. Yılmaz, “Geçen günlerde Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’yle yaptığımız görüşmede, ikinci basamaktaki sorunların çözülmesinin ardından, birinci basamaktaki sorunları çözeceklerini söylediler. Yaklaşık 60 civarında ASM yapmayı planladıklarını söylediler. Takip edeceğiz” diye konuştu.