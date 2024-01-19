Sendikacı Menderes Özer, Sağlık Bakanı Koca'yı 'Muayene çubuğu yok' diyerek eleştirmişti: Görev yeri değiştirildi!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:18

Hemşireler ve Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası (HEP-SEN) Yönetim Kurulu üyesi Menderes Özer, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek Bingöl Devlet Hastanesi’ndeki eksikliklere dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Mesajda çocuk acil bölümünde görev yapan doktorların “abeslang çubuğu” olmadan muayene yaptıklarını iddia edilen Özer, “Sayın Bakanım her zaman özverili sağlık ordumuzla övünüyoruz ancak iş burada bitmiyor. Şu saatlerde Bingöl Devlet Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’nde hekimlerin abeslang olmadan hasta muayene etmeye çalıştıklarını biliyor musunuz? Bu sadece idari bir sorun değil, bir halk sağlığı sorunudur. Bu işin sorumluları kimlerdir?” diye sordu. Bu mesajın ardından Özer’in aynı kentte bulunan bir poliklinikte görevlendirildiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Özer, “Benim açıklamamın ardından yetkililer bir açıklama yapıp malzeme eksiği olmadığını savunmuş. Ancak hastanedeki eksiklikler paylaşımımın ardından giderildi. Buna hastanede görev yapan doktorlar tanıklık edebilir. Ya da hastanenin resmi aracının nereden, ne zaman, hangi malzemeleri aldığı kayıtlıdır, bakılabilir” dedi.

Özer, görev yerinin değişmesiyle ilgili yetkililerle birtakım görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak bunun karşılık bulmadığını ifade etti.

‘ASIL MAĞDUR YÖNETİCİLER’

Söz konusu iddialara ilişkin ulaştığımız il sağlık müdürlüğü yetkilileri ise Özer’in görev yerinin değişeceğinin daha önceden planlandığını bunun söz konusu paylaşımdan kaynaklı olmadığını öne sürdü. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu arkadaşımız kendisi daha önce sistemsel hatalar yapmış. Şubat ayında da görev yerinin değiştirileceği kendisine söylenmiş. Bir hastanede abeslang olmaması söz konusu olamaz. Kentte Bingöl Devlet Hastanesi’nin haricinde sekiz hastane var. Bu abeslang bitse bile başka hastanelerden hemen temin edilebilir. Bu konuda mağdur olan hastane ve yöneticilerdir” ifadeleri yer aldı. Özer ise bu olaydan önce bir görevlendirmenin söz konusu olmadığını savundu.