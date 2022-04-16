Zorlanan iktidar tuzak kuruyor: Senaryolar masada

16 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Ekonomiye, tarımsal üretimi artırmaya, sanayide ara mal ithalatını azaltmaya bu kadar ince çalışsalardı belki her kesimin işine yarardı. Bunun yerine yasalar üzerinden muhalefete tuzak kurmaya ve güçlü ittifak oluşturmalarını engellemeye çalışıyorlar.

‘SİNİR CERRAHI GİBİ’

İktidar adeta bir “sinir cerrahı” dikkatiyle Seçim Yasası hazırladı ve Meclis’ten geçirdi. Peki, hangi yasayla seçim yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık şansını yükseltmek amacıyla seçimin bir tık öne alınacağı kesin gibi de yeni yasayla mı eski yasayla mı olacak, orası belli değil.

Bunu zaman gösterecek. Niye? Çünkü muhalefet, yeni yasayla kurulan tuzakları aşar, kamuoyunda bu haliyle ilgi odağı olmayı sürdürebilirse seçenekler yeniden değerlendirilecek.

Türk siyasetinin üzerindeki bir belirsizlik de HDP hakkındaki kapatma davası. HDP seçmeni üzerinde etkili olabilecek ciddi çalışmalar var. Ne zaman, nasıl kapatılacak, kimlere siyaset yasağı gelecek, seçmene hangi seçenekler sunulacak? Bu soruların yanıtları, emin olun, Seçim Yasası üzerine yapılan çalışmalardan daha derin. Herkes, adeta Türkiye üzerine bir laboratuvar kurmuş çalışıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun açıklamaları, AKP’nin nasıl da pusuya yattığını gösterdi. Sözcüleri hemen atıldı: “Görüyorsunuz işte kendi içlerinde bile ne haldeler.” Biraz acele sevinç galiba. Yani Millet İttifakı’ndan birileri hapşırsa, nedeninin nezle olabileceğini düşünecek kimse yok. İktidar, “Hasta oldular işte, oh” diyecek. Kabul edelim, Cumhur’un durumu zor...

Medyanın büyük kesimi, “Peki iktidar blokunda neler oluyor?” sorusunu hiç gündeme getirmiyor. Biz biraz izlenim aktaralım. Moraller bozuk. Kimi, “Reisin cumhurbaşkanı seçilme şansı daha yüksek ama halk Meclis’te bize uyarı yapacak” noktasına kadar gelmiş. Bir televizyon programına çıkan AKP’li, “Milletimiz zor durumda, Ankara’nın Şenyuva bölgesinde internet dahi çekmiyor. Ne yapıyor bu firmalar?” diyor. Firmalardan hesabı CHP mi soracak, iktidarda kim var, kim sorumlu?

‘BÜROKRASİDE İŞLER DEĞİŞTİ’

Halen danışmanlık kadrosunda, boş gezen bir eski tanıdık anlatıyor: “Bürokraside de işler değişti. Bir bölümü siyasi iktidarın değişeceğini düşünerek yeniden pozisyon alıyor. Çetele tutuyorlar. Yapılan hatalı işlemleri, yolsuzlukları muhalefet partilerine götürüyorlar.”

Kabinenin popüler, güçlü bir bakanı için yapılan yorum da şöyle: “Seçimde AKP kaybederse, kesin ayrı parti kurar. 81 ilde anında teşkilatlanır. Parti kurmazsa ayakta kalamaz.”

Yerel yönetimlere gelince... Eğer birleştirilmezse genel seçim bu konuda belirleyici olacak. AKP’li yerel yönetimler, çıkacak sonuca göre tavır belirleme niyetinde. AKP’nin kaybetmesi durumunda belediyelerin, partiden ayrılan yeni partilere yönelmesi büyük olasılık olarak görülüyor.