Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında hapis istemi! İstenen ceza belli oldu...

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:18

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail atmasının ardından oluşan kamuoyu baskısı ile istifa etmişti. Köksal hakkında gözaltı kararı verilip serbest bırakılmasının ardından bu kez "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Mağdur Ergün Güler'in ramazan ayı nedeniyle 28 Şubat'ta Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli elektronik posta gönderdiği belirtilen iddianamede, bu tarihte Zorlu Holding'in Üst Yöneticisi olan Köksal'ın ise buna cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli toplu mail gönderdiği anlatıldı.

İddianamede, söz konu mailin bir kısım sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında da yayımlandığı aktarılarak, mail içeriğindeki ifadeler nedeniyle Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

GÜLER'İN İFADESİ

İddianamede ifadesi yer alan mağdur Ergün Güler 28 Şubat'ta da ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal adresten mail gönderdiğini anlatarak, aynı tarihte Bekir Cem Köksal'ın, mailine "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayan bir cevap yazdığını kaydetti.

Kendisinin bu maili gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini belirten Güler, Köksal'ın da aslında maili sadece kendisine göndereceğini, yanlışlıkla tümünü yanıtlayı seçtiği için tüm katılımcı listesine mailin gittiğini söylediğini aktardı.

Güler, daha sonra Köksal hakkında soruşturma başlatıldığını basın yayın organlarından öğrendiğini, olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını dile getirdi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, "Köksal'ın kullandığı ifadelerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde" olduğu kaydedildi.

İddianamede, Köksal'ın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında tek eylemle mağdura ve Vestel Şirketler Grubu çalışanlarına yönelik üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu aktarıldı.

Sanık Köksal'ın "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenen iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, sevk edildiği adliyede hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu da Köksal'ın holdingin CEO'luğu görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.