Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal istifa mı ettirildi? Zafer Partili Bartu Soral, perde arkasını anlattı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 19:38

Güncelleme: 05.03.2025 - 19:38

Vestel’in CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat günü çalışanlara bir mail atarak ramazan aylarını tebrik etmiş, bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da holdingin dini konulara bağımsız durduğunu ve bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade eden bir mail atmıştı.

Zorlu Holding yöneticilerinin iç yazışmalarının ekran görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının üzerine, Cem Köksal hakkında ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Zorlu Holding CEO’su Köksal sosyal medyada da paylaşılan mesajında "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" demişti. Köksal soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Söz konusu istifanın perde arkasını Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Bartu Soral, anlattı. Soral’ın paylaşımı şu şekilde:

“Hatırlanacaktır, Zorlu Holding CEO’su, kendisine bağlı Vestel CEO’sunu, “holdingin dini ve milli bayram tebrik prosedürü” konusunda uyarmıştı. Şirket içi yazışma Ramazan’ı kapsayınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıp Zorlu Holding CEO’sunu gözaltına almıştı!..

Bu akla ziyan davranış sonrasında Zorlu Holding yönetim kurulu ve sahibi hemen toplanıp; iç prosedürü hatırlatan Holding CEO’sunu kovdular!

Sonra da "yaşasın Ramazan, biz değerlerimize saygılıyız, “bakara makara” tadında, AKP ve trollerin istediği bir açıklama yaptılar!

Peki neden?

Çünkü;

1) Vestel’in 2023 yılında net satış geliri 112 milyar TL net karı 2,3 milyar TL, ödediği vergi ise sıfır lira. 2022 yılında da ödediği vergi sıfırdı. Yani yandaş olma karşılığında vergi ödemiyorlar.

2) Zorlu Holding binasına bir banka tarafından borçları sebebiyle haciz kondu. Bina hala hacizli durumda.

3) Bankalara kredi borçlarını ödeyemiyorlar, yeniden yapılandırma görüşmelerindeler.

4) Koskoca Zorlu Holding, çuvalla yatırım teşviki, teknoloji teşviki, düşük faizli kredi alıyor bu iş nasıl oluyor derseniz, o teşvikler ve yatırımlar yüksek teknoloji yatırımlarına gitmiyor. Tamamen montaj sanayi üstünden, oradan buradan bütün parçaları toplayıp birleştiriyorlar. O sebeple karlılık oranı yüzde 2’lerde. Grup şirketleri zararda.

5) Ama sanmayın ki durum sadece Vestel’de böyle. Bütün Türk sanayisi buna benzer durumda.

AKP ise 22 yıldır iktidarda. Bu konuda ne yaptı derseniz; Onlar, “milleti ayrıştırmak, bina ve yol yapmak, eğitim sisteminde kaliteli kamu okullarının yerine imam hatip koymak, ara elemanı yetiştirmektense her yere üniversite açıp, işssiz gençler yaratmakla" meşkul...”