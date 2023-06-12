11 Haziran Survivor 2023 yarı finale kim kaldı? Survivor 2023 finalistler belli oldu mu? Survivor 126. bölüm yarı finalistler...

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:38

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:38

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2023'te rakiplerini eleyerek yarı finale kalan 4 yarışmacının kimler olduğu belirlendi. Survivor’da Dominik’te ada yaşantısı sona ererken yarı final İstanbul’da gerçekleştirilecek. Survivor 2023 izleyicileri hangi yarışmacıları arasından yarı finale hangi isimlerin kaldığını merak ediyor. Survivor’ın bugün yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar iki etaptan oluşan parkurda mücadele etti. İlk turda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Bir sonraki aşamaya geçen isimler Özgür, Yusuf ve Nefise oldu. Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi yapılacak. Peki, 11 Haziran Survivor 2023 yarı finale kim kaldı? Survivor 2023 finalistler belli oldu mu? Survivor 126. bölüm ilk finalist kim oldu?

SURVİVOR 2023 YARI FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2023'te sona kalan yarışmacılar şampiyonluk hayalleri için son kez parkurlarda boy göstermeye başladı. İki aşamalı düzenlenen oyunlarda 8 puana ulaşmayı başaran yarışmacılar üst tura çıkmaya hak kazandı.

Özgür, Yusuf, Nefise yarı finalinin ikinci oyununa çıkmaya hak kazandı. Ertuğ ise oyunda istediği performansı ortaya koyamayarak yarı final öncesinde eleme riski yaşayacak ilk isim oldu.

Yarışmalar sonunda Survivor'da yarı finale adını ilk yazdıran isim Yusuf Yıldız oldu. İkinci finalist ise Nefise oldu.

SURVİVOR’DA SON 4’E HANGİ İSİMLER KALDI?

Survivor 2023'te son dörde performanslarıyla izleyicilerin takdirini toplayan Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf kaldı.

SURVİVOR 2023 KİM ELENDİ?

Survivor 2023 yarışmasında final öncesi hangi yarışmacının adaya veda ettiği henüz belli olmadı. Survivor 2023'te son olarak elenen isim Osman Can olmuştu. Osman Can eleme potasına Ertuğ, Özgür, Yusuf ve Nefise ile birlikte girmiş ve bu potadan 5. olarak çıkıp adaya veda etmişti.

SURVİVOR 2023 FİNALi NEREDE YAPILACAK?

Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.

Sezon boyunca evlerinden Survivor’ı takip eden izleyiciler, bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Survivor final bileti 2023 fiyatları 160 ila 400 TL arasında değişiyor. Survivor final bileti 2023 biletix'ten online olarak alınabiliyor.