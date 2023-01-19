Survivor'a katılan Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında?
Ekranların sevilen yarışması Survivor'a katılan Nefise Karatay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor'a katılan Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında?
Sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonunda, Ünlüler kadrosundan yarışmaya katılan yarışmacılardan biri de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'A KATILAN NEFISE KARATAY KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?
Nefise Karatay, 25 Şubat 2000'de doğdu. Henüz 5 yaşındayken spor hayatına başladı. Spor kariyerine Fenerbahçe'yle adım attı. Milli atlet olan Nefise Karatay, branşında engelli atlama alanına yöneldi.
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