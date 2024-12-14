Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:30

Güncelleme: 14.12.2024 - 00:30

MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürdü. Yarışmacılar, annelerine kavuşarak çocukluklarının en sevilen yemeklerini birlikte yapma fırsatı buldu. İki etap boyunca anneler, yapılan yemekleri değerlendirirken, ikinci etap sonunda bir yarışmacı ödül oyununu kazandı. Peki, 13 Aralık Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleriyle yapmak için tezgah başına geçti. İki etaplı finalin ardından ödül oyununu kazanan yarışmacı, annelerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.