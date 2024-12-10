MasterChef Türkiye’de gergin anlar: Eda ve Beyza neden tartıştı?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:48

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:48

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye 2024’ün son bölümüne Eda ve Beyza arasındaki tartışma damga vurdu. Takım kaptanlığı mücadelesinin yaşandığı bölümde, yarışmacıların arasındaki gerginlik dikkat çekti.







"EDA BENİMLE KONUŞMAYI KESTİ"



Yarışmanın başında Somer Şef, Eda ve Beyza’nın birbirlerine neden soğuk davrandığını ve sarılmadığını sordu. Beyza, “Eda bana sarılmadı aslında, çünkü ben elimi uzattım. Şirin’i karşı takım kaptanı seçtikten sonra Eda benimle konuşmayı kesti. Açıkçası ne olduğunu tam bilmiyorum” ifadelerini kullandı.







"BİZ ZATEN KONUŞMUYORUZ"



Eda ise bu duruma farklı bir açıklama getirdi:



“Ben de benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyordum. O kalkmadı, el çaktı, ben de o şekilde karşılık verdim. Saklanacak bir durum değil, biz zaten konuşmuyoruz. Şirin de anlayamadı, hatta kızlar da anlayamadı.”







Beyza, Eda’nın sözlerine itiraz ederek, “Tamamen tersi, gerçekten ben Eda’ya bir şey yapmadım. Neden soğuk davranıyor, ben de anlamadım” diyerek kendini savundu.

Bu tartışma sosyal medyada da yankı uyandırdı ve izleyiciler ikiye bölündü. Kimileri Eda’yı haklı bulurken, kimileri Beyza’nın tarafını tuttu. Programın ilerleyen bölümlerinde ikili arasındaki gerginliğin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.