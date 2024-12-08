Enfes Dim Sum tarifi... MasterChef Dim Sum nasıl yapılır?

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 08.12.2024 - 10:54

Uzak Doğu mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Dim Sum, hem göze hem damağa hitap eden, küçük ama lezzet dolu bir atıştırmalık. Buharda pişirilen veya kızartılan bu nefis hamur işi, iç harcıyla çeşitlilik sunarak herkesin favorisi olmayı başarıyor. Çin mutfağının zarif bir temsilcisi olan Dim Sum, evde de kolayca hazırlanabilir ve sofralara farklı bir tat katabilir. İşte adım adım Dim Sum tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

½ su bardağı sıcak su

½ çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gr kıyma veya ince doğranmış tavuk eti

2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze soğan

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servis için:

Soya sosu

Tatlı biber sosu

YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, tuz ve sıcak suyu karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sararak 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Bir kasede kıyma (veya tavuk), taze soğan, sarımsak, zencefil, soya sosu, susam yağı, tuz ve karabiberi karıştırarak harcı hazırlayın.

Dinlenen hamuru hafif unlanmış bir zeminde ince bir şekilde açın.

Çay bardağı veya yuvarlak bir kalıpla küçük daireler kesin.

Hamur parçalarının ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyun.

Kenarlarını katlayarak dilediğiniz şekli verin (yarım ay, fiyonk veya sepet şekli).

Buhar tenceresi veya bambu buhar sepetini yağlı kağıt ile kaplayın.

Dim Sum’ları yerleştirin ve kapağını kapatın. Kaynayan suyun üzerinde yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Dim Sum’ları sıcak olarak soya sosu ve tatlı biber sosuyla servis edin.