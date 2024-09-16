15 Eylül Pazar MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Peki, 15 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
MasterChef’te her hafta bir yarışmacının elendiği heyecan dolu serüvende, bu hafta da eleme potasına giren isimler arasından biri yarışmaya veda edecek. 15 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde, yarışmacılar stresli anlar yaşarken, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda kimin eleneceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Hayallerine veda edecek olan isim, jüri kararıyla belirlenecek. Peki, 15 Eylül Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kaan
Nevzat
Akın
Beril
Hakan
Ayşe
Erim
MASTERCHEF 2024'TE KİM ELENDİ?
MasterChef 2024'te şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda, Beril hazırladığı yemekle beklentilerin altında kalarak yarışmaya veda eden isim oldu.
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