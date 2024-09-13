Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:24

Güncelleme: 14.09.2024 - 00:24

Zübeyde'nin mavi takım kaptanlığını kazandığı haftada kırmızı takımdan dört isim eleme potasına dahil oldu. Gerçekleşen üçüncü takım oyununda iki isim daha eleme potasına girdi. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 13 Eylül eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 10 Eylül Salı günü gerçekleşen kaptanlık oyununu Zübeyde kazandı. Zübeyde, Mavi Takım kaptanı olurken, Kırmızı Takım kaptanı olarak Akın'ı seçti.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Akın - Kaptan

Kaan

Kerem

Nevzat

Muratcan

Erim

Semih

Ezgi

Beril

Ayşe

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Zübeyde - Kaptan

Emre

Nigar

Onur

Alper

Eda

Şirin

Beyza

Yudum

Hakan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan ekip mavi takım oldu. Kırmızı takım beş kardeş yahnisi yapmak için yarıştı. Dokunulmazığı kazanan Nevzat eleme potasına Ayşe'yi gönderdi. Yapılan oylamada ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Beril oldu.

HAFTANIN İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

İkinci takım oyununda başarılı tabaklar hazırlamak isteyen yarışmacılar önlüklerini giydi. Gecenin sonunda kazanan taraf yeniden mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kazanan Kaan üçüncü eleme adayı olarak Akın'ı seçti. Yapılan oylamada ise 8 oy alan Nevzat 4. aday oldu.

SON TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gerçekleşen son takım oyununda kazanan yeniden mavi takım oldu. Dokunulmzalık oyununu kazanan Muratcan 6. eleme adayı olarak Kaan'ı seçti Yapılan oylamada ise en çok oyu alan Erim son aday oldu.