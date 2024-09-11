Kızgın yağ dökenler, kural ihlali yapanlar! MasterChef'te son bölümde yaşananlar...

MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. İddialı yarışmacıların mutfakta sergilediği performanslar, hem jüri üyelerini hem de izleyicileri etkiliyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2024 MasterChef'te neler yaşandı? İşte, ayrıntılar...

Kızgın yağ dökenler, kural ihlali yapanlar! MasterChef'te son bölümde yaşananlar...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 22:19

MasterChef, 11 Eylül Çarşamba akşamı yayımlanan bölümü ile izleyici buluştu. Yarışmacılar Danilo, Somer ve Mehmet şefe yemeklerini beğendirmek için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

Bu bölümde juri üyeleri yarışmacılardan balık restoranı yemeklerini yapmalarını istedi. Yarışma sırasında  Onur elindeki kızgın yağ tenceresi ile yere düşünce eli ve yüzüne yağ sıçradı. Sağlık ekipleri hemen Onur'a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Onur yarışmaya geri döndü.

REJİDEN GELEN UYARI

Rejiden gelen uyarı sonrası stüdyoda heyecan dolu dakikalar yaşandı.Mavi Takımda yarışan Nigar'ın kural ihlali yaptığı ortaya çıktı. Kullandığı balık suyunu bulaşıkların içine koyan Nigar'ın balık suyunu bulaşıkların içinden çıkarıp yeniden kullanması juri tarafından eleştirildi.

OYUNU KİM KAZANDI

Dokunulmazlığı kazanan ekip mavi takım oldu. Kırmızı takım beş kardeş yahnisi yapmak için yarıştı.

 


Etiketler: #Masterchef Türkiye #TV8

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