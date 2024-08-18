18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden ikinci yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:35
18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 18 Ağustos akşamı bir kişi yarışmaya veda edecek. Peki, 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te hangi yarışmacı veda etti?

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağı yapan Ümmühan haftanın son eleme adayı oldu

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kerem

Kaan

Deniz

Emre

Ezgi

Zeynep


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