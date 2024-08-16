MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? Ana kadronun yeni ismi kim oldu?
MasterChef'te yedeklerden yarışan yarışmacılardan bir isim bugün ana kadroya dahil olacak. Yarın 7. ismin de eleme potasına dahil olmasının ardından 18 Ağustos Pazar günü bir kişi yarışmaya veda edecek. Veda eden ismin yerine bugün seçilen kişi dahil olacak. Peki, MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? Ana kadronun yeni ismi kim oldu?
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının kinci haftası geride kaldı. Kırmızı takımdan 4, mavi takımdan 2 isim eleme potasına dahil oldu. Yarın da eleme potasına eklenecek isim ve eleme adayı olan isimlerin dahil olduğu eleme potasından bir kişi Pazar günü yarışmaya veda edecek. Elenen kişi yerine ise bugün yedeklerden seçilecek kişi kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi? Ana kadronun yeni ismi kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Kerem
Kaan
Deniz
Emre
Ezgi
Zeynep
ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
MasterChef 2024 sezonunda yarışan yarışmacılardan Erim, Adel, Huriye, Sercan, Akın ve Şirin ikinci tura çıktı. Bu 6 isimden biri ana kadroya çıkacak.
Yarışmacılardan istenilen yemek Tom Yam Kung oldu. Tayland'da yapılan Baharatlı Karides Çorbası için 45 dakikalık bir süre verildi.
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