Survivor 2026’da tansiyon zirve yaptı. Ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya mücadele etti. Peki, 18 Şubat 2026 Survivor'da hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 18 Şubat akşamı yayımlanan bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan taraf kırmızı takım oldu.

18 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Şubat akşamı mavi takımdan belirlenen ikinci eleme adayı Onur Alp oldu. İlk eleme adayı ise haftanın ilk oyununun ardından belirlenmişti. Böylece eleme adayları Engincan ve Onur Alp olarak belirlendi.