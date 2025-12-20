MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar takım oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar ter döktü. Peki, 19 Aralık'ta MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star'da kim eleme adayı oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Kıvanç (Kaptan)

Beyza

Ayaz

Çağatay

Hakan

Özkan

Barbaros

Batuhan

Alican

Kırmızı Takım

Dilara (Kaptan)

Hasan

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Tolga

Erim

19 ARALIK'TA ELEME ADAYI K İ M OLDU?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık için önlüklerini giydiği gecede en başarılı tabağı hazırlayan isim Dilara oldu. Dilara 5. eleme adayı olarak Eda'yı seçti.