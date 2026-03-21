20 Mart 2026 Survivor’da neler oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da heyecan dorukta! Haftanın en kritik mücadelesi olan 3. dokunulmazlık oyunu bu gece oynandı. İletişim ödülünü kaybeden Ünlüler takımı ile moral depolayan Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabette gülen taraf kim oldu?

Gecenin en çok konuşulan olayı ise Nagihan Karadere ve Acun Ilıcalı arasındaki diyalog oldu. Sakatlıklar ve yorgunlukla boğuşan Nagihan’ın "Halim kalmadı" çıkışına Acun Ilıcalı’dan beklenmedik bir yanıt geldi: "Belki de bitti, herkes aynı şartlarda kalıyor."

DOKULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyununu 12-9'luk skorla gönüllüler kazandı.

Ünlüler takımı üçüncü eleme adayı olarak Serhan'ı seçti.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk iki dokunulmazlığını kaybeden Gönüllüler takımından Engincan ve Barış Murat Yağcı potaya giren ilk isimler olmuştu.