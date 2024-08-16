21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Güldestan' balesi sahnelendi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 21:40

Güncelleme: 16.08.2024 - 21:40

Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" balesi, sanatseverlerle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen esere izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sahnelenen "Güldestan," Mercan Dede'nin müzikleri ve Beyhan Murphy'nin reji ve koreografisi ile sanatseverlerle buluştu. 25 yıldır hem Türkiye'de hem de dünya sahnelerinde pek çok kez izleyici karşısına çıkan bu etkileyici müzik ve dans prodüksiyonu, tasavvuf ve çağdaş temaları modern dans diliyle bir araya getiriyor.

Eserin metni, Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi'nin yazılarından esinlenirken, dekor tasarımı Işın Mumcu'ya, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve İsmail Dede'ye, ışık uygulaması ise Taner Aydın ve Beyhan Murphy'e ait. Orijinal ışık tasarımını Michael Odam'ın yaptığı eserde, Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer'in seslendirmeleri de yer aldı. Video tasarımı Şafak Türkel tarafından yapılan eserin fotoğrafları ise Ara Güler'in imzasını taşıyor.

Festivalde bir sonraki gösteri, 17-18 Ağustos tarihlerinde Brezilya'dan gelen Basileu França topluluğunun sahneleyeceği "Ballet Latino Tango" olacak. Sanat yönetmenliğini Simone Malta'nın yaptığı bu gösteride, "Capricho," "Ginga," ve "A Fuego Lento" adlı üç eser, ünlü koreograflar Binho Pacheco ve Ricardo Amarante'nin adımlarıyla izleyici karşısına çıkacak.