21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Carmen' balesi sahnelendi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:25

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu.

3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesince Carmen balesi sahnelendi. Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı.

Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Carmen balesi 8 Ağutos akşamı yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesince de 11-12 Ağustos'ta "Muhteşem Gatsby" sahnelenecek.