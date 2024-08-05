Bodrum'da bale rüzgarı: 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile başladı...

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:31

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Kuğu Gölü" balesiyle başladı.

İş Bankası katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos'ta yapılacak festival kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, Bolşoy baş dansçılarının başrolde olduğu "Kuğu Gölü" balesi sanatseverle buluştu.

Çaykovski'nin bestelediği"Kuğu Gölü" balesi, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisiyle sahnelendi.

Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın görev aldığı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek "Carmen" balesi ise 7 ve 8 Ağustos'ta seyredilebilecek.