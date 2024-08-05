Bodrum'da bale rüzgarı: 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile başladı...

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Bodrum Bale Festivali "Kuğu Gölü" ile açılışını yaptı.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:31
Bodrum'da bale rüzgarı: 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile başladı...
Abone Ol google-news

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Kuğu Gölü" balesiyle başladı.

İş Bankası katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos'ta yapılacak festival kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, Bolşoy baş dansçılarının başrolde olduğu "Kuğu Gölü" balesi sanatseverle buluştu.

Çaykovski'nin bestelediği"Kuğu Gölü" balesi, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisiyle sahnelendi.

Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın görev aldığı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek "Carmen" balesi ise 7 ve 8 Ağustos'ta seyredilebilecek.


Kuğu Gölü haberleri Uluslararası Bodrum Bale Festivali haberleri Bodrum haberleri Bale haberleri

İlgili Haberler

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı
Melek Mosso, yeni tarzıyla birlikte son şarkısı 'Balerin'i yayımladı

Melek Mosso, yeni tarzıyla birlikte son şarkısı 'Balerin'i yayımladı
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım...

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler