Survivor'da 30 Nisan 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yüksek tempolu ve dengelerin sürekli değiştiği bir mücadeleye dönüştü. Ünlüler ve Gönüllüler, zorlu parkurda hem fiziksel güç hem de dikkat isteyen etaplarda karşı karşıya geldi. Peki, 30 Nisan Perşembe günü Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da kim kazandı, kim kaybetti? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM KAZANDI?

Survivor'da 30 Nisan akşamı oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrası kazanan 12-11'lik skorla Ünlüler takımı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Gönüllüler takımında erkek yarışmacılardan Ramazan ve Osman Can otomatik olarak eleme potasına girmişti.