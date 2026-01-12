300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Noam Murro oturuyor. Filmin senaristliğini Zack Snyder, Frank Miller, Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin konusu ne? 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

300: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Persler ile Atinalılar'ın karşı karşıya geldiği Artemis Savaşı'na sahne olacak. Yeni filmin kahramanları ise Pers Kralı Xerxes ile Atinalı savaşçı Themistocles. Filmin yönetmenliğini Noam Murro yapıyor. Başrollerini ise Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro ve Eva Green paylaşıyor. Frank Miller'ın grafik romanı Xerxes'ten uyarlanan 300'ün bu yeni filminde mücadele karadan denize taşınıyor.

Kral Leonidas ve koruması Thermopylae'nin dar kanyonlarında büyük bir Pers ordusunu uzaklaştırmayı başarmış, aynı zamanda general Themistocles de Persleri püskürtmek için askerlerini bir araya toplamaya çalışmaktadır.Xerxes, Yunan başkenti Atina'yı ele geçirir. Kanlı bir savaşa giren Themistocles bu arada çok özel bir düşmanla karşı karşıyadır: Artemisia. Artemisia, acımasız ve entrikacı bir PErs ordusu lideridir ve Yunanlılara olan öfkesi onu daha bile tehlikeli hale getirmektedir. Themistocles'in bu savaşı kazanmak için eski rakipleriyle bir araya gelmek zorundadır. O rakipler de Spartalı savaşçılardan başkaları değildir.

300: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sullivan Stapleton

Eva Green

Rodrigo Santoro

Jack O'Connell

Andrew Tiernan

Ashraf Barhom

Callan Mulvey

Lena Headey

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.