3391 Kilometre filminin konusu ne? 3391 Kilometre filminin oyuncuları kim?
3391 Kilometre filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 3391 Kilometre filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, 3391 Kilometre filminin konusu ne? 3391 Kilometre filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
3391 Kilometre filminin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor. Filmin senaristliğini Beyza Alkoç, Fulya Özcan üstleniyor. Peki, 3391 Kilometre filminin konusu ne? 3391 Kilometre filminin oyuncuları kim?
3391 KİLOMETRE FİLMİNİN KONUSU NE?
3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.
3391 KİLOMETRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Derya Pınar Ak
Ahmet Haktan Zavlak
Melda Bekcan
Murat Danacı
Cavit Çetin Güner
Gülin İyigün
Ogün Kaptanoğlu
Hakan Pişkin
3391 KİLOMETRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
3391 Kilometre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.
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