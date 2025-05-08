Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:46

Güncelleme: 08.05.2025 - 21:46

Aile Şerefi filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil, Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Hasan Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Selim bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur .Çarpan kişi ailenin kızına aşık olup kıza musallat olur. Orhanın babasıda sadece oğlu için yaşamaktadır.Herşey o asalak oğlu içindir. Orhan sucu Rızanın ailesinin huzurunu kaçırır ve Baba Rıza aile şerefi için bir şeyler yapmak zorundadır.

AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayşen Gruda

Münir Özkul

Adile Naşit

Ahmet Sezerel

Şevket Altuğ

Itır Esen

Coşkun Göğen

Renan Fosforoğlu

Muhip Arcıman

Ayten Erman

AİLE ŞEREFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aile Şerefi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.