Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?
Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aile Şerefi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aile Şerefi filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil, Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Aile Şerefi filminin konusu ne? Aile Şerefi filminin oyuncuları kim?
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Hasan Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Selim bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur .Çarpan kişi ailenin kızına aşık olup kıza musallat olur. Orhanın babasıda sadece oğlu için yaşamaktadır.Herşey o asalak oğlu içindir. Orhan sucu Rızanın ailesinin huzurunu kaçırır ve Baba Rıza aile şerefi için bir şeyler yapmak zorundadır.
AİLE ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayşen Gruda
Münir Özkul
Adile Naşit
Ahmet Sezerel
Şevket Altuğ
Itır Esen
Coşkun Göğen
Renan Fosforoğlu
Muhip Arcıman
Ayten Erman
AİLE ŞEREFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aile Şerefi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
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