Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz filminin oyuncuları kim?
Gece ve Gündüz (Knight and Day) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gece ve Gündüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gece ve Gündüz filminin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick O'Neill üstleniyor. Peki, Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz filminin oyuncuları kim?
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Cameron Diaz
Peter Sarsgaard
Jordi Mollà
Viola Davis
Paul Dano'un fotoğrafi
Falk Hentschel
Marc Blucas
Maggie Grace
Dale Dye
Celia Weston
Gal Gadot
Jack O'Connell
Nilaja Sun
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gece ve Gündüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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