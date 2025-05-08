Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:57

Güncelleme: 08.05.2025 - 21:57

Gece ve Gündüz filminin yönetmen koltuğunda James Mangold oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick O'Neill üstleniyor. Peki, Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz filminin oyuncuları kim?

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner’la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Cameron Diaz

Peter Sarsgaard

Jordi Mollà

Viola Davis

Paul Dano'un fotoğrafi

Falk Hentschel

Marc Blucas

Maggie Grace

Dale Dye

Celia Weston

Gal Gadot

Jack O'Connell

Nilaja Sun

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gece ve Gündüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.