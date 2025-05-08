Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı filminin oyuncuları kim?
Yeraltı Canavarı (Tremors) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeraltı Canavarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yeraltı Canavarı filminin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Filmin senaristliğini S.S. Wilson, Brent Maddock, Ron Underwood üstleniyor. Peki, Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı filminin oyuncuları kim?
YERALTI CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın istilasına uğrar. Bacon ile Ward, kasabayı bu canavarlardan kurtarmak için harekete geçerler. İki genç adam, önce kasabanın delisini elektrik direğinin tepesinde ölü halde bulurlar.
YERALTI CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kevin Bacon
Ariana Richards
Fred Ward
Finn Carter
Michael Gross
Reba McEntire
Victor Wong
Charlotte Stewart
Tony Genaro
Bibi Besch
Richard Marcus
YERALTI CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yeraltı Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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