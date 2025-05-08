Yayınlanma: 08.05.2025 - 21:02

Güncelleme: 08.05.2025 - 21:02

Yeraltı Canavarı filminin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Filmin senaristliğini S.S. Wilson, Brent Maddock, Ron Underwood üstleniyor. Peki, Yeraltı Canavarı filminin konusu ne? Yeraltı Canavarı filminin oyuncuları kim?

YERALTI CANAVARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın istilasına uğrar. Bacon ile Ward, kasabayı bu canavarlardan kurtarmak için harekete geçerler. İki genç adam, önce kasabanın delisini elektrik direğinin tepesinde ölü halde bulurlar.

YERALTI CANAVARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Bacon

Ariana Richards

Fred Ward

Finn Carter

Michael Gross

Reba McEntire

Victor Wong

Charlotte Stewart

Tony Genaro

Bibi Besch

Richard Marcus

YERALTI CANAVARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeraltı Canavarı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.