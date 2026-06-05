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4 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

4 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

5.06.2026 01:14:00
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Haber Merkezi
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4 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SUrvivor Türkiye'nin yeni bölümünde eleme adayı olarak belirlenne ismin kim olduğu araştırılıyor. Peki, 4 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki, 4 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVIOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sercan oldu.

SURVIVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

Final düellosunda Deniz ile Sude karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm performanslarını ortaya koydu. Nefes kesen karşılaşmanın sonunda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Deniz, adadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazanırken Sude ise mağlup olarak bireysel etap öncesinde yarışmaya veda etti.

SURVIVIOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı Deniz oldu.

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