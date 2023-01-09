MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 8 Ocak'ta MasterChef'te neler oldu?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:22

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:22

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finale yaklaşıyor. Üç isim arasından ilk finalist belli oldu. İşte ayrıntılar...

8 OCAK'TA MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

MasterChef'te son 3'e kalan Metin, Kıvanç ve Ayaz büyük finalde yer almak adına tezgah başına geçerek kıyasıya mücadeleye başladı. Üç aşamalı oyunun ilk etabında yarışmacılar yemeklerini hazırlayıp şeflere sundu. Jürilerin değerlendirmelerinin ardından ikincie etaba geçildi. En başarılı yemekleri hazırlamaya çalışan yarışmacılar, ikinci ve üçüncü etabın da sonuna geldi.

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in yaptığı puanlamanın ardından yarışmacıların toplam puanları Kıvanç'ın 71, Metin'in 69, Ayaz'ın 65 olarak belirlendi. MasterChef Türkiye finaline çıkmaya hak kazanan ilk isim Kıvanç oldu.