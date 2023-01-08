MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? 7 Ocak 2023 MasterChef'te kim kazandı?
Sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen final üçlüsü belli olmaya başlıyor. MasterChef'te ilk üçe kim kaldı? MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? 7 Ocak 2023 MasterChef'te kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye finale yaklaşıyor. Metin'in 64 puanla yarı finale yükselen ikinci isim olmasının ardından, üçüncü yarı finalist de dün gece belli oldu.
MASTERCHEF 3. YARI FİNALİST KİM OLDU?
Şef ceketi giyen üç yarışmacı arasında rekabetin arttığı haftada final heyecanı yaşanıyor. Final koltuğunu garantilemek için ter döken iki yarışmacı ilk etapta ikonik yemekler konseptinden ''meat fruit'' hazırladı. İlk oyun sonunda şeflerin verdikleri toplam puan sonucu Görkem 14 puan, Ayaz 12 puan aldı.
İkinci etapta yarışmacılar yaratıcılık turunda karşı karşıya geldi. Bu etapta Görkem ve Ayaz'a verilen ana ürün ''baharatlar'' oldu. Şeflerin yaptığı puanlama sonucu ikinci oyunda Görkem 36 puana, Ayaz 34 puana ulaştı.
Üçüncü ve son etapta ise yarışmacılar Somer Şef'in ''Tatlı Bir Anadolu Akşamı'' isimli imza tabağını yapmak için kıyasıya mücadeleye başladı.
7 OCAK 2023 MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
Son etabın ardından Görkem 50 puan, Ayaz ise 52 puan aldı. Böylece Ayaz yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Görkem ise MasterChef'in dördüncüsü olarak yarışmaya veda etti.
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