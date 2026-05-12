A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? A.B.İ. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

A.B.İ. DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğan, Şimşek'in verdiği 24 saatlik ölüm tehdidiyle ailesini korumak için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Kimin hedefte olduğu belirsizken, aile üyeleri birer birer tehlikenin içine çekilir. Bu sırada Melek, aşkı uğruna çıktığı yolda büyük bir tuzağın ortasında kaldığını fark eder ve hayatta kalmak için zor bir eşikte durur. Öte yandan Doğan'ın babasıyla kurduğu yeni bağ, Çağla'yla ilişkisini geri dönülmez bir kopuşa sürükler. Aşk, öfke ve hayal kırıklığı iç içe geçerken, iki taraf da kendi yalnızlığıyla yüzleşir. Aile içindeki sırlar açığa çıkıp dengeler altüst olurken geri sayım başlar; 24 saatin sonunda Hancıoğlu ailesinden birinin ölmesi tehdidi, herkesi geri dönülmez bir felaketin içine sürükleyecektir.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aile içindeki sırlar bir bir ortaya dökülürken, Hancıoğlu hanesinde dengeler geri dönülmez biçimde sarsılır. Tahir'in geçmişte işlediği karanlık suçlar, yalnızca düşmanlarını değil kendi ailesini de hedef haline getirirken, yıllardır saklanan bir gerçek herkesi derinden sarsar: Sinan ve Mahinur'un, varlığı gizlenen çocuğu. Bu büyük yüzleşme, aileyi parçalanmanın eşiğine getirir. Sinan geçmişinin hesabını sormak için her şeyi geride bırakırken, Mahinur'la yeniden kurmaya çalıştığı bağ, yeni bir umutla birlikte büyük bir çatışmayı da beraberinde getirir. Öte yandan Doğan, hem ailesini korumak hem de Şimşek'in kurduğu ölümcül oyunu bozmak için tehlikeli bir planın içine girer. Ancak en büyük tehdit dışarıdan değil, içeriden gelir. İhanetin izini süren Doğan, kendi çevresinde bir hain olduğunu keşfederken; kurduğu tuzak, dengeleri tamamen değiştirecek bir çatışmanın fitilini ateşler. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölümde, herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişin gölgesi büyürken, aile bağları sınanır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

A.B.İ. dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.