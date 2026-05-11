Salyut 7 filminin yönetmen koltuğunda Klim Shipenko oturuyor. Filmin senaristliğini Aleksey Samolyotov üstleniyor. Peki, Salyut 7 filminin konusu ne? Salyut 7 filminin oyuncuları kim?
SALYUT 7 FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde, 1985 yılının Sovyet Rusya’sında yaşanan gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Salyut 7 uzay istasyonu ile iletişim koptuktan sonra, uzay adamları Vladimir Dzhanibekov ve Viktor Sayinkh boş ve donmuş olan uzay aracına kenetlenip onu hayata döndürürler.
SALYUT 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vladimir Vdovichenkov - Vladimir Fyodorov
Pavel Derevyanko - Viktor Alyokhin
Aleksandr Samoylenko - Valeriy Shubin
Vitaliy Khaev - Yuriy Shumakov
Oksana Fandera - Svetlana Lazareva
Mariya Mironova - Nina Fyodorova
Polina Rudenko - Olya Fyodorova
Lyubov Aksyonova - Liliya Alyokhina
Aleksandr Ratnikov - Sasha
Igor Ugolnikov - Boldyrev
Nikita Panfilov - Igor Zaitsev
Natalya Kudryashova - bir doktor
Sergey Korenkov - TsUP çalışanı
Leonid Paranin - TsUP çalışanı
Stepan Patnikov - TsUP çalışanı
Oksana Syrtsova - Lena, TsUP çalışanı
Vladimir Matveev - üst düzey general
Klim Shipenko - Jean-Loup Chretien
SALYUT 7 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Salyut 7 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.