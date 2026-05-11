11.05.2026 13:53:00
Salyut 7 filminin konusu ne? Salyut 7 filminin oyuncuları kim?

Salyut 7 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Salyut 7 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Salyut 7 filminin konusu ne? Salyut 7 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Salyut 7 filminin yönetmen koltuğunda Klim Shipenko oturuyor. Filmin senaristliğini Aleksey Samolyotov üstleniyor. Peki, Salyut 7 filminin konusu ne? Salyut 7 filminin oyuncuları kim? 

SALYUT 7 FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, 1985 yılının Sovyet Rusya’sında yaşanan gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Salyut 7 uzay istasyonu ile iletişim koptuktan sonra, uzay adamları Vladimir Dzhanibekov ve Viktor Sayinkh boş ve donmuş olan uzay aracına kenetlenip onu hayata döndürürler.

SALYUT 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vladimir Vdovichenkov - Vladimir Fyodorov

Pavel Derevyanko - Viktor Alyokhin

Aleksandr Samoylenko - Valeriy Shubin

Vitaliy Khaev - Yuriy Shumakov

Oksana Fandera - Svetlana Lazareva

Mariya Mironova - Nina Fyodorova

Polina Rudenko - Olya Fyodorova

Lyubov Aksyonova - Liliya Alyokhina

Aleksandr Ratnikov - Sasha

Igor Ugolnikov - Boldyrev

Nikita Panfilov - Igor Zaitsev

Natalya Kudryashova - bir doktor

Sergey Korenkov - TsUP çalışanı

Leonid Paranin - TsUP çalışanı

Stepan Patnikov - TsUP çalışanı

Oksana Syrtsova - Lena, TsUP çalışanı

Vladimir Matveev - üst düzey general

Klim Shipenko - Jean-Loup Chretien

SALYUT 7 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Salyut 7 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

