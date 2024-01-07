Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bu akşam neden yok? Ünlü yarışmacı gözaltına mı alındı?

Survivor All Star macerası 1 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başladı. Ancak bu akşam yayın akışında Survivor görülmedi. Yurttaşlar, Survivor'un neden yayımlanmadığını merak etti. Peki, Survivor bu akşam neden yok? Ünlü yarışmacı gözaltına mı alındı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:48
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bu akşam neden yok? Ünlü yarışmacı gözaltına mı alındı?
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Survivor, en son 3 Ocak 2024 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu. Bu akşam yayın akışında Survivor'ı göremeyen izleyciler meraklandı. Peki, Survivor bu akşam neden yok? Ünlü yarışmacı gözaltına mı alındı?

SURVİVOR NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin yarı finali ve finali nedeniyle Survivor'ın yeni bölümlerine ara verildi. 6 - 7 Ocak 2024 yayın akışlarında MasterChef All Star yer alacak. Zorlu yarışma programının yeni bölümleri, 8 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya devam edecek.

ACUN ILICALI KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Ada konseyine ise Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Survivor'da Dominik polis ekibi operasyon yaptı. Acun Ilıcalı'yı arayan ekip kötü haberi duyurdu.

Acun Ilıcalı " Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor." dedi.


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