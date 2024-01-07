MasterChef Allstar'da finlistler belli oldu! 7 Ocak 2024'te MasterChef'te kim elendi?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 00:21

Güncelleme: 07.01.2024 - 00:26

MasterChef Allstar'da finalden önceki son düzlükte yarışmacılar büyük bir çaba sarf etti. Dün akşam kendi sezonunun ikincisi olan Barbaros'un vedası büyük bir şaşkınlık yarattı. Ardından 7 Ocak günü yayımlanan bölümün son turunda bir yarışmacının yaptığı hata elenerek 3'üncü olmasına sebebiyet verdi. Peki, MasterChef Allstar'da kim üçüncü oldu? MasterChef'te finalistler kim oldu, kim elendi?

MASTERCHEF YARI FİNALİNDE İLK İKİ TURU BİRİNCİ BİTİREN İSİM...

Masterchef'in yarı finalinde ilk turda Hasan 24 puan ile 2.tura lider olarak girdi. Tahsin 22,5 puan ile 2. olurken Esra ise 18.5 puan aldı.

Yarı finalin ilk turunda birinci 46.5 puana ulaşan Hasan oldu. Tahsin 39,5 puan ve Esra 38.5 puana çıktı.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİMİN HATASI ŞAŞIRTTI

Yarışmacılar yarı finalin üçüncü yani son turunda tatlı tabağı hazırladı. Turun ardından bir yarışmacının yaptığı hata çok şaşırttı. Hasan, tatlının içinden çıkmış olduğu nesne nedeniyle değerlendirilmeye alınmadı.