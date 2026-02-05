Adalet 2 filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk üstleniyor. Peki, Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NE?

Robert McCall geçmişin izleriyle boğuşmaktadır. CIA'in gizli operasyon gücündeyken adaleti sağlayabilmenin huzurunu kaybetmiş olan McCall, hala ruhundaki boşlukları doldurmaya çalışmakta ve bir yol aramaktadır. Umutsuz durumdaki adalet arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek için mücadele veren McCall, günün birinde eski arkadaşı Susan Plummer'dan kötü haberler alır. Şimdi McCall bildiği en iyi şeyi yapmalı, kendi adaletini kendi sağlamalıdır.

ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington - Robert McCall

Pedro Pascal - Dave York

Bill Pullman - Brian Plummer

Melissa Leo - Susan Plummer

Jonathan Scarfe - Resnick

Orson Bean - Sam Rubinstein

Ashton Sanders - Miles

Caroline Day - Amy

Sakina Jaffrey - Fatima

Abigail Marlowe - Jana Calbert

ADALET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.