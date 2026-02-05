Adalet 2 filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk üstleniyor. Peki, Adalet 2 filmi konusu ne? Adalet 2 filmi oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
ADALET 2 FİLMİ KONUSU NE?
Robert McCall geçmişin izleriyle boğuşmaktadır. CIA'in gizli operasyon gücündeyken adaleti sağlayabilmenin huzurunu kaybetmiş olan McCall, hala ruhundaki boşlukları doldurmaya çalışmakta ve bir yol aramaktadır. Umutsuz durumdaki adalet arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek için mücadele veren McCall, günün birinde eski arkadaşı Susan Plummer'dan kötü haberler alır. Şimdi McCall bildiği en iyi şeyi yapmalı, kendi adaletini kendi sağlamalıdır.
ADALET 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington - Robert McCall
Pedro Pascal - Dave York
Bill Pullman - Brian Plummer
Melissa Leo - Susan Plummer
Jonathan Scarfe - Resnick
Orson Bean - Sam Rubinstein
Ashton Sanders - Miles
Caroline Day - Amy
Sakina Jaffrey - Fatima
Abigail Marlowe - Jana Calbert
ADALET 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Adalet 2 (The Equalizer 2) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.