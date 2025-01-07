Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Adsız Aşıklar dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Adsız Aşıklar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Adsız Aşıklar dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Başar Başaran'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Adsız Aşıklar dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Cem, aşka olan güvenini henüz çocukken kaybetmiş olan bir adamdır. Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan insanları tedavi etmek için Aşk Hastanesi'ni kurar. Cem'in aksine dünyayı aşkın kurtaracağına inanan geç bir kadın olan Hazal'ın beklenmedik bir anda Cem'in hayatına girmesi, onun tüm hayatını değiştirir.
ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Halit Ergenç
Funda Eryiğit
Rıza Kocaoğlu
Zerrin Nişancı
Seda Akman
Selçuk Borak
İdil Fırat
Ceren Benderlioğlu
ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Netflix'in yeni dizisi "Adsız Aşıklar" 16 Ocak 2025 tarihinde yayımlanacak.
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