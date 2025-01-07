Yayınlanma: 07.01.2025 - 22:27

Güncelleme: 07.01.2025 - 22:27

Başar Başaran'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Adsız Aşıklar dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Cem, aşka olan güvenini henüz çocukken kaybetmiş olan bir adamdır. Cem, "aşk hastalığı"na yakalanan insanları tedavi etmek için Aşk Hastanesi'ni kurar. Cem'in aksine dünyayı aşkın kurtaracağına inanan geç bir kadın olan Hazal'ın beklenmedik bir anda Cem'in hayatına girmesi, onun tüm hayatını değiştirir.

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Halit Ergenç

Funda Eryiğit

Rıza Kocaoğlu

Zerrin Nişancı

Seda Akman

Selçuk Borak

İdil Fırat

Ceren Benderlioğlu

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Netflix'in yeni dizisi "Adsız Aşıklar" 16 Ocak 2025 tarihinde yayımlanacak.