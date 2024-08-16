Yayınlanma: 16.08.2024 - 19:30

Güncelleme: 16.08.2024 - 19:30

Mumya Geri Dönüyor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Stephen Sommers üstleniyor. Peki, Mumya Geri Dönüyor filminin konusu ne? Mumya Geri Dönüyor filminin oyuncuları kim?

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor.

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brendan Fraser - Richard O'Connell

Rachel Weisz - Evelyn Carnahan

Patricia Velásquez - Anck Su Namun, Meela Nais

Arnold Vosloo - İmhotep

Freddie Boath - Alex O'Connell

Dwayne Johnson

John Hannah - Jonathan Carnahan

Oded Fehr - Ardeth Bay

Adewale Akinnuoye-Agbaje - Lock-Nah

Shaun Parkes - Izzy Buttons

Alun Armstrong - Baltus Hafez

Aharon Ipalé - I. Seti

Joe Dixon - Jacques

Bruce Byron - Red

Donna Air - Show Girl

Tom Fisher - Spivey

Quill Roberts - Shafek

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mumya Geri Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.