Mumya Geri Dönüyor filminin konusu ne? Mumya Geri Dönüyor filminin oyuncuları kim?
Mumya Geri Dönüyor (The Mummy Returns) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mumya Geri Dönüyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mumya Geri Dönüyor filminin konusu ne? Mumya Geri Dönüyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mumya Geri Dönüyor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Stephen Sommers üstleniyor. Peki, Mumya Geri Dönüyor filminin konusu ne? Mumya Geri Dönüyor filminin oyuncuları kim?
MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor.
Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...
MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brendan Fraser - Richard O'Connell
Rachel Weisz - Evelyn Carnahan
Patricia Velásquez - Anck Su Namun, Meela Nais
Arnold Vosloo - İmhotep
Freddie Boath - Alex O'Connell
Dwayne Johnson
John Hannah - Jonathan Carnahan
Oded Fehr - Ardeth Bay
Adewale Akinnuoye-Agbaje - Lock-Nah
Shaun Parkes - Izzy Buttons
Alun Armstrong - Baltus Hafez
Aharon Ipalé - I. Seti
Joe Dixon - Jacques
Bruce Byron - Red
Donna Air - Show Girl
Tom Fisher - Spivey
Quill Roberts - Shafek
MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mumya Geri Dönüyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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