Ağlak Arif filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin senaristliğini Haluk Özenç üstleniyor. Peki, Ağlak Arif filminin konusu ne? Ağlak Arif filminin oyuncuları kim?
AĞLAK ARİF FİLMİNİN KONUSU NE?
Zengin bir işadamı olan Arif 2. ci karısının kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalan başına türlü belalar açar. Ne eskisini ye yenisini memnun edemez, Yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.
AĞLAK ARİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Celil Nalçakan
Hande Katipoğlu
Paşhan Yılmazel
Wilma Elles
Goncagül Sunar
Sanem Yeles
Ebru Karanfilci
Caner Alkaya
Serkan Dağlı
Kerem Muşlugil
AĞLAK ARİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ağlak Arif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.