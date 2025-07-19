Ağlak Arif filminin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Filmin senaristliğini Haluk Özenç üstleniyor. Peki, Ağlak Arif filminin konusu ne? Ağlak Arif filminin oyuncuları kim?

AĞLAK ARİF FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin bir işadamı olan Arif 2. ci karısının kendisini terketmesinden korktuğundan söylediği küçük bir yalan başına türlü belalar açar. Ne eskisini ye yenisini memnun edemez, Yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.

AĞLAK ARİF FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Celil Nalçakan

Hande Katipoğlu

Paşhan Yılmazel

Wilma Elles

Goncagül Sunar

Sanem Yeles

Ebru Karanfilci

Caner Alkaya

Serkan Dağlı

Kerem Muşlugil

AĞLAK ARİF FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ağlak Arif filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.