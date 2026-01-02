Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Gülse Birsel üstleniyor. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filminin oyuncuları kim?
AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında, eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Engin Günaydın
Demet Evgar
Erdal Özyağcılar
Devrim Yakut
Fatih Artman
Şevket Çoruh
Gülse Birsel
Derya Karadaş
Su Kutlu
Ayta Sözeri
Devin Özgür Çınar
Deniz Hamzaoğlu
Rıza Akın
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Erdal Cindoruk
Ünal Yeter
AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.