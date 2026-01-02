Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026
Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aile Arasında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Aile Arasında filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Gülse Birsel üstleniyor. Peki, Aile Arasında filminin konusu ne? Aile Arasında filminin oyuncuları kim? 

AİLE ARASINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında, eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Günaydın

Demet Evgar

Erdal Özyağcılar

Devrim Yakut

Fatih Artman

Şevket Çoruh

Gülse Birsel

Derya Karadaş

Su Kutlu

Ayta Sözeri

Devin Özgür Çınar

Deniz Hamzaoğlu

Rıza Akın

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Erdal Cindoruk

Ünal Yeter

AİLE ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aile Arasında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

