atv ekranlarının yeni dizisi Aile Saadeti'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Aile Saadeti dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aile Saadeti dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Dakak (Murat)

Buse Meral (Gönül)

Vildan Atasever (Tülay)

Hakan Yilmaz (Tekin)

Fatih Al (Harun)

Hakan Karsak (Emin)

Esra Kızıldoğan (Öykü)

Sibel Aytan (Maya)

Kürşat Demir (Doberman)

Ahmet Mark Somers (Fikri)

Volkan Uygun (Hakkı)

Zerrin Sümer (Salime)

Suat Sungur (Asker Abi)

AİLE SAADETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile Saadeti dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.