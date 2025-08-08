Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim?

Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim?

8.08.2025 16:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim?

Ajan Hamilton 2 (Agent Hamilton: But Not If It Concerns Your Daughter) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ajan Hamilton 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ajan Hamilton 2 filminin yönetmen koltuğunda Tobias Falk oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Thunberg üstleniyor. Peki, Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim? 

AJAN HAMILTON 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Vaftiz kızı teröristler tarafından kaçırılınca, özel ajan Carl Hamilton, kendi kurallarına göre oynamak zorunda kalır.

AJAN HAMILTON 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mikael Persbrandt - Carl Hamilton

Saba Mubarak - Mouna al Fathar

Frida Hallgren - Eva Tanguy

Reuben Sallmander - Pierre Tanguy

Lennart Hjulström - DG

Peter Eggers - Patrik Wärnstrand

Steven Waddington - McCullen

John Light - Jason Fox

Sven Ahlström - Cedervall

Said Legue - Suleiman Al-Obeid

Maria Langhammer - Helene Boström

AJAN HAMILTON 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ajan Hamilton 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #IMDb #konusu nedir?