Ajan Hamilton 2 filminin yönetmen koltuğunda Tobias Falk oturuyor. Filmin senaristliğini Stefan Thunberg üstleniyor. Peki, Ajan Hamilton 2 filminin konusu ne? Ajan Hamilton 2 filminin oyuncuları kim?
AJAN HAMILTON 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Vaftiz kızı teröristler tarafından kaçırılınca, özel ajan Carl Hamilton, kendi kurallarına göre oynamak zorunda kalır.
AJAN HAMILTON 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mikael Persbrandt - Carl Hamilton
Saba Mubarak - Mouna al Fathar
Frida Hallgren - Eva Tanguy
Reuben Sallmander - Pierre Tanguy
Lennart Hjulström - DG
Peter Eggers - Patrik Wärnstrand
Steven Waddington - McCullen
John Light - Jason Fox
Sven Ahlström - Cedervall
Said Legue - Suleiman Al-Obeid
Maria Langhammer - Helene Boström
AJAN HAMILTON 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ajan Hamilton 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.