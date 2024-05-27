Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:47

Güncelleme: 27.05.2024 - 00:47

Survivor All Star'da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. All Star'da finale geri sayım başlamışken yarışmacılar isimlerini finale yazdırmak için ter döküyor. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 26 Mayıs Pazar akşamı gerçekleşti.

Ardından ise ada konseyinde kaybeden takım potaya bir isim gönderdiler. Kimin gidip kimin kalacağı merak edilirken potaya giren isimler adeta kaderlerini belirleyecek düelloda yarışacaklar.Peki, All Star'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ikinci gitme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Özgür'ün üstün performansıyla başa baş giden mücadele, Atakan'ın son an basketiyle Kırmızı takım lehine döndü. 12-11'lik skorla haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, ada konseyinde gitme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı, şimdiye kadar potaya hiç girmemiş olan Seda Ocak oldu.

