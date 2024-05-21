Survivor All Star'da sürpriz eleme: Tek sayı alamadı, adaya veda etti

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan isimlerin düelloları ardından adaya veda eden isim belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:41
Survivor All Star'da sürpriz eleme: Tek sayı alamadı, adaya veda etti
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın vedasının ardından dün de başka bir isim yarışmadan elendi. 4 ismin potada yer aldığı gecede 2 düelloyu kaybeden isim adaya veda etti.

Sezon boyu sakatlıkları ile gündem olan Nagihan adaya veda etti. Eleme potasına geçtiğimiz gün dahil olan Nagihan, Merve ile yarıştığı turda tek bir sayı bile alamadı. Tur 5-0'lık skorla sona erdi. Son sayıyı aldıktan sonra Merve gözyaşlarına hakim olmadı. 


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