Survivor All Star'da rakibine karşı tek sayı alamadı: 'Benden bu kadar...'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 00:46

Güncelleme: 21.05.2024 - 00:47

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın şaşırtan vedasının ardından bugün de bir iism adaya veda etti. 4 ismin potada yer aldığı gecede 2 düelloyu kaybeden isim adaya veda etti...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Sezon boyu sakatlıkları ile gündem olan Nagihan adaya veda etti. Eleme potasına geçtiğimiz gün dahil olan Nagihan, Merve ile yarıştığı turda tek bir sayı bile alamadı. Tur 5-0'lık skorla sona erdi. Son sayıyı aldıktan sonra Merve gözyaşlarına hakim olmadı.