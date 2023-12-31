Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kim?
Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aman Reis Duymasın filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aman Reis Duymasın filminin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Filmin senaristliğini Bahadır Özdener üstleniyor. Peki, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kim?
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NE?
Suç ve macera dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"dan tanıdığımız karakterlerden bazılarını bu sefer tatilde izleyeceğimiz “Aman Reis Duymasın”da, oldukça olaylı bir tatil söz konusu… Küçük bir kasabada başlarına gelmeyen kalmayan kahramanlarımız en büyük korkusu ise, bu olanlardan ailenin reisi Hızır Çakırbeyli’nin haberinin olması…
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Atıf Emir Benderlioğlu
Hakan Karsak
Ozan Akbaba
Mustafa Üstündağ
Ceren Benderlioğlu
Savaş Özdemir
Sevinç Gürşen Akyıldız
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aman Reis Duymasın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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