Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:17

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:17

Aman Reis Duymasın filminin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Filmin senaristliğini Bahadır Özdener üstleniyor. Peki, Aman Reis Duymasın filminin konusu ne? Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kim?

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Suç ve macera dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"dan tanıdığımız karakterlerden bazılarını bu sefer tatilde izleyeceğimiz “Aman Reis Duymasın”da, oldukça olaylı bir tatil söz konusu… Küçük bir kasabada başlarına gelmeyen kalmayan kahramanlarımız en büyük korkusu ise, bu olanlardan ailenin reisi Hızır Çakırbeyli’nin haberinin olması…

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Atıf Emir Benderlioğlu

Hakan Karsak

Ozan Akbaba

Mustafa Üstündağ

Ceren Benderlioğlu

Savaş Özdemir

Sevinç Gürşen Akyıldız

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aman Reis Duymasın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.