Yayınlanma: 29.12.2024 - 20:04

Güncelleme: 29.12.2024 - 20:04

Amelie filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jean-Pierre Jeunet üstleniyor. Peki, Amelie filminin konusu ne? Amelie filminin oyuncuları kim?

AMELİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, kendine has bir hayal dünyası olan Amelie'nin insanlara mutluluğu bulmaları için yardımcı olurken gerçek aşkı bulmasını konu ediniyor.

AMELİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Audrey Tautou

Mathieu Kassovitz

Dominique Pinon

Rufus

Jamel Debbouze

Claire Maurier

Isabelle Nanty

Yolande Moreau

AMELİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Amelie filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlendi.