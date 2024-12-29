Yılbaşı gecesi izleyicisi ile buluşacak... Alice Müzikali'nin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:22

Güncelleme: 29.12.2024 - 18:22

Serdar Biliş'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Aylin Alıveren ve Murat Uyurkulak'ın senaristliğini üstlendiği Alice Müzikali, yılbaşı gecesinde televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Alice Müzikali'nin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ALICE MÜZİKALİ'NİN KONUSU NE?

"Alice Müzikali", gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı, günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikayesi.

ALICE MÜZİKALİ'NİN OYUNCULARI KİM?

Serenay Sarıkaya

Ezgi Mola

Enis Arıkan

Şükrü Özyıldız

İbrahim Selim

Merve Dizdar

Ecrin Su Çoban

Merve Ateş

Ülkü Hilal Çiftçi