Yılbaşı gecesi izleyicisi ile buluşacak... Alice Müzikali'nin konusu ne, oyuncuları kim?
Alice Müzikali'nin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Alice Müzikali'nin konusu ne, oyuncuları kim?
Serdar Biliş'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Aylin Alıveren ve Murat Uyurkulak'ın senaristliğini üstlendiği Alice Müzikali, yılbaşı gecesinde televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Alice Müzikali'nin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ALICE MÜZİKALİ'NİN KONUSU NE?
"Alice Müzikali", gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı, günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikayesi.
ALICE MÜZİKALİ'NİN OYUNCULARI KİM?
Serenay Sarıkaya
Ezgi Mola
Enis Arıkan
Şükrü Özyıldız
İbrahim Selim
Merve Dizdar
Ecrin Su Çoban
Merve Ateş
Ülkü Hilal Çiftçi
Etiketler: #müzikal #Serenay Sarıkaya #İbrahim Selim #Şükrü Özyıldız
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