Culpa Tuya çıktı mı? Culpa Tuya filmi konusu nedir? Culpa Tuya filmi oyuncuları kimler?

Sosyal medyada en fazla konuşulan son dönem yapımlarından biri de Culpa Tuya oldu. Peki, Culpa Tuya çıktı mı? Culpa Tuya filmi konusu nedir? Culpa Tuya filmi oyuncuları kimler?

Culpa Tuya çıktı mı? Culpa Tuya filmi konusu nedir? Culpa Tuya filmi oyuncuları kimler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:46

Prime Video'nun İspanyol yapımı romantik gerilim filmi "Culpa Mia", dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Hikayenin devamını merak eden hayranlara sevindirici bir haber geldi: devam filmi "Culpa Tuya" çok yakında Prime Video'da izleyicilerle buluşacak. Peki, Culpa Tuya çıktı mı? Culpa Tuya filmi konusu nedir? Culpa Tuya filmi oyuncuları kimler?

CULPA TUYA KONUSU NEDİR?

Yeni evinde, üvey kardeşi Nick ile birlikte yaşamaya başlayan Noah, Nick'in yüzeydeki hayatının aksine, dövüş, kumar ve yasadışı araba yarışlarıyla dolu karanlık bir yanının olduğunu keşfeder. İkili, tüm zorluklara ve karşı çıkışlara rağmen kendilerini tutkulu bir aşkın içinde bulur. Film, Noah ve Nick'in çatışan kişilikleri ve ardındaki gizemlerle dolu ilişkilerini derinlemesine keşfeder.

CULPA TUYA OYUNCULARI KİMLER?

  • Nicole Wallace
  • Rolü : Noah
  • Gabriel Guevara
  • Rolü : Nick
  • Iván Sánchez
  • Rolü : William Leister
  • Victor Varona
  • Rolü : Lion
  • Eva Ruiz
  • Rolü : Jenna
  • Goya Toledo
  • Rolü : Anabel
  • Javier Morgade
  • Rolü : Michael
  • Jose Palacios
  • Rolü : Dioni

Etiketler: #Culpa Tuya #Prime Video #konusu nedir? #oyuncu

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