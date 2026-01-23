Ana Tonlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ingrid Pokropek üstleniyor. Peki, Ana Tonlar filminin konusu ne? Ana Tonlar filminin oyuncuları kim?

ANA TONLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Buenos Aires'te babasıyla yaşayan 14 yaşındaki Ana, küçükken geçirdiği bir kaza nedeniyle koluna yerleştirilen metal bir plaka taşımaktadır. Kış tatili sırasında bu plaka, beklenmedik bir şekilde titreşmeye ve garip sinyaller yaymaya başlar.

Ana, başlangıçta bu seslerin kendi kalp ritmi olduğunu sanarak arkadaşıyla birlikte bu ritimlerden bir beste yapmaya çalışır. Ancak tesadüfen karşılaştığı genç bir asker, bu titreşimlerin aslında Mors alfabesiyle gönderilen gizli mesajlar olduğunu söyler. Bu keşiften sonra Ana, bu mesajların kimden geldiğini ve ne anlama geldiğini çözmek için şehirde gizemli bir yolculuğa çıkar.

ANA TONLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sofía Clausen

Santiago Ferreira

Mercedes Halfon

Walter Jakob

Pablo Seijo

Lina Ziccarello

ANA TONLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ana Tonlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.