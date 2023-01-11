Anakonda 3: Varoluş filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:40

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:40

Anakonda 3: Varoluş (Anaconda 3: Offspring), yönetmenliğini Don E. FauntLeRoy, senaristliğini Nicholas Davidoff ve David Olson'un üstlendiği, 2008 yapımlı bir gerilim filmidir.

Kiralık bir paralı asker, bir milyarderin ölümcül hastalığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek tehlikeli bir yılanı yakalama görevini kabul eder.

ANAKONDA 3: VAROLUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Hasselhoff

Crystal Allen

Ryan McCluskey

Patrick Regis

Anthony Green

John Rhys-Davies

ANAKONDA 3: VAROLUŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Anakonda 3: Varoluş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlenmiştir.